https://it.sputniknews.com/20211010/nucleare-iraniano-merkel-in-israele-annuncia-larrivo-di-settimane-decisive-nelle-trattative-13255336.html

Nucleare iraniano, Merkel in Israele annuncia l'arrivo di "settimane decisive" nelle trattative

Nucleare iraniano, Merkel in Israele annuncia l'arrivo di "settimane decisive" nelle trattative

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha definito difficile la situazione dei negoziati sul rinnovo dell'accordo nucleare con l'Iran, affermando che le prossime... 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T18:15+0200

2021-10-10T18:15+0200

2021-10-10T18:15+0200

mondo

politica

nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/10517952_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8c19131232952ecd49a9f1eee24ab46.jpg

Angela Merkel è in visita in Israele ed è tornata a parlare di Iran nel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano Naftali Bennett. Per la cancelliera tedesca la situazione va discussa nel frmato 3+3 (Germania, Francia, Gran Bretagna e Federazione Russa, Stati Uniti, Cina);Merkel ha osservato che sta conducendo negoziati con i leader di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, perché "più unità c'è tra i paesi del formato 3+3, più facile sarà esercitare pressioni sull'Iran".Merkel ha anche assicurato a Bennett l'impegno della Germania per la sicurezza di Israele. Ha sottolineato di essere "ottimista sul fatto che ogni governo della Germania, incluso il suo successore, sentirà il proprio impegno per la sicurezza di Israele"."Qualsiasi cancelliere successivo della Germania avrà la stessa posizione", ha detto Merkel. Merkel si trova in Israele durante quella che, probabilmente, sarà la sua ultima visita in carica di cancelliere della Germania.Accordo sul nucleare iraniano del 2015 (JCPOA)Il Piano d'azione congiunto globale (JCPOA) è stato firmato nel 2015 da Iran, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, insieme all'Unione Europea. L'Iran avrebbe dovuto ridimensionare il suo programma nucleare e ridurre drasticamente le proprie riserve di uranio in cambio dell’annullamento delle sanzioni.Tuttavia, nel 2018 il presidente americano Donald Trump ha annunciato il ritiro unilaterale dall'accordo, avviando la strategia di nuove, rigide, sanzioni nei confronti dell’Iran. In seguito l'Iran ha iniziato a sospendere i suoi obblighi fissati nel documento.

https://it.sputniknews.com/20211007/lincontro-tra-draghi-e-la-merkel-il-premier-ci-manchera-13215822.html

thor Per fare favori a questo schifo di banchieri, tutti si schierano contro il nemico degli ebrei: ma quanto siete appecoronati?

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, nucleare