https://it.sputniknews.com/20211010/napoli-agguato-di-camorra-ucciso-con-10-colpi-di-arma-da-fuoco-un-19enne-a-secondigliano-13258635.html

Napoli, agguato di camorra: ucciso con 10 colpi di arma da fuoco un 19enne a Secondigliano

Napoli, agguato di camorra: ucciso con 10 colpi di arma da fuoco un 19enne a Secondigliano

Agguato di camorra nel quartiere di Secondigliano: ucciso la scorsa notte a Napoli un ragazzo non ancora ventenne. 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T17:49+0200

2021-10-10T17:49+0200

2021-10-10T17:49+0200

napoli

camorra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/10498593_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e6a1b0bb23b7041874f63be4558fefe7.jpg

Un giovane di appena 19 anni è stato raggiunto da 10 colpi di pistola. Il corpo è stato trasferito all'Istituto di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli, per l'espletamento delle indagini di rito.A cadere sotto i colpi di arma da fuoco, Luigi Giuseppe Fiorillo, detto "o bit", riporta Fanpage.I colpi secondo la ricostruzione sarebbero da riferire ad una calibro 7,65. L'agguato è avvenuto in via dell'Arco, al di fuori di un centro ricreativo, poco prima della mezzanotte. Non si esclude che i sicari abbiano sparato da uno scooter, come spesso accade. Pochi giorni fa un altro agguato aveva ucciso un giovane di 23 anni, freddato di fronte alla compagna incinta al sesto mese.

marco paradigma Un parrocchiano di meno per Don Camillo o un suo pari. Meno male che possono contare sui negri per riempire qualche banco a messa. Certo però che le offerte...

1

napoli

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

napoli, camorra