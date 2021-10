https://it.sputniknews.com/20211010/mai-cosi-tanta-droga-a-dubai-sequestrato-un-carico-di-cocaina-da-500-kg-13261062.html

Mai così tanta droga a Dubai: sequestrato un carico di cocaina da 500 kg

Mai così tanta droga a Dubai: sequestrato un carico di cocaina da 500 kg

Sequestro di 500 chilogrammi di polvere bianca a Dubai: il maggiore di sempre.

2021-10-10

2021-10-10T21:36+0200

2021-10-10T21:36+0200

Le sostanze stupefacenti erano nascoste all'interno di un container arrivato al porto di Dubai.Secondo quanto riferito dal governo dell'emirato, questa operazione nell'ambito del contrasto al traffico di droga è stata la più grande nella regione del Golfo Persico.La polizia ha raccontato di aver osservato intensivamente nell'attesa che il sospettato ricevesse un carico di cocaina, fino a quando non gli sono state consegnate le sostanze in un container attraverso il porto, carico che il sospettato ha poi trasferito in un altro emirato per lo stoccaggio, sperando di poter iniziare a distribuire la merce da lì.

