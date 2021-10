https://it.sputniknews.com/20211010/lunedi-nero-per-gli-scioperi-l11-ottobre-si-fermano-treni-aerei-e-bus-le-fasce-garantite-13256545.html

Lunedi nero per gli scioperi, l'11 ottobre si fermano treni, aerei e bus: le fasce garantite

Lunedi nero per gli scioperi, l'11 ottobre si fermano treni, aerei e bus: le fasce garantite

Sciopero generale previsto per domani lunedì 11 ottobre per il comparto scuola, trasporti, ed uffici pubblici.

A partire dalle 21 di questa sera 10 ottobre rischio stop per aerei treni autobus e metropolitane, a cui si aggiungono scuole ed uffici pubblici in tutta Italia.La protesta prevede fasce di garanzia per il trasporto pubblico.I treniLe Ferrovie hanno evidenziato che lo sciopero scatterà dalle 21 di domenica 10 ottobre e durerà fino alle 21 di lunedì 11 ottobre. Le Frecce e gli intercity Trenitalia circoleranno regolarmente. Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, anche se paventa possibili modifiche di orario e programma ai treni, e fornisce la lista dei treni garantiti.Anche Italo fornisce (qui) la lista dei garantiti.Gli AereiLo sciopero interesserà anche il trasporto aereo, come riporta l'Enac, con fasce di tutela dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, in cui i voli sono garantiti. Si consiglia di richiedere informazioni più dettagliate alle compagnie.Trasporto pubblico localeGarantiti i servizi essenziali dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.Stop a Roma per Atac, Roma Tpl e Cotral. Mezzi fermi dalle 8:30 con ripresa tra le 17 e le 20.A Milano fascia di garanzia tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 18 e le 21. A Napoli servizi garantiti tra le 5:30 e le 8:30 e in serata tra le 17 e le 20.Le motivazioni - gli obiettiviTra le motivazioni e gli obiettivi indicati dai Cobas per gli scioperi che inizieranno ad interessare tutta l'Italia da questa sera vi sono:A Roma previsto un corteo che partirà da piazza della Repubblica alle ore 10.

