La Missione cinese Chang'e 5 rivela: sulla Luna c'erano vulcani attivi fino a 2 miliardi di anni fa

Sulla superficie lunare, 'solo' due miliardi di anni fa, si verificavano delle copiose colate laviche. A rivelarlo sono i frammenti di campioni di roccia lunare recuperati dalla missione spaziale cinese Chang'e-5. Chang'e-5 è la prima missione per recuperare rocce lunari e riportarle sulla Terra in oltre 40 anni. Un'analisi chimica delle rocce vulcaniche pubblicata giovedì sulla rivista Science, conferma che la Luna è rimasta vulcanicamente attiva molto più a lungo di quanto le sue dimensioni suggerirebbero possibile, hanno riferito i ricercatori dell'Accademia cinese di scienze geologiche di Pechino. Gli esperti hanno affermato che la missione lunare Chang'e 5 ha raccolto campioni di giovani lave lunari di basalto dalla regione dell'Oceanus Procellarum. Secondo quanto riferito, Alexander Nemchin, un geochimico della Curtin University e coautore dello studio, ha affermato che le precedenti missioni lunari avevano recuperato molta terra e rocce lunari, ma nulla che risalisse a più di 3,1 miliardi di anni fa.La Chang'e 5 è la terza sonda cinese ad atterrare sulla Luna, con il suo arrivo sul satellite terrestre che è avvenuto martedì.Il suo compito principale è quello di perforare un nucleo di roccia di 2 metri per raccogliere campioni a circa 170 chilometri a est-nordovest del grande complesso vulcanico del Mons Rümker e utilizzare la datazione radioattiva per determinarne l'età.Le rocce lunari recuperate delle missioni americane e sovietiche negli anni '60 e '70 hanno rivelato che il vulcanismo lunare si è verificato per il primo miliardo di anni della sua esistenza, con flussi della durata di centinaia di milioni di anni.

