Iraq, attacco armato ad un seggio elettorale: 2 soldati morti

Questa mattina in Iraq hanno avuto il via le elezioni parlamentari anticipate. 10.10.2021, Sputnik Italia

Due soldati iracheni sono rimasti feriti in un attacco armato avvenuto presso un seggio elettorale nella provincia di Diyala, nell'Iraq orientale, ha riferito una fonte della sicurezza a RIA Novosti. La fonte ha aggiunto che gli aggressori sono fuggiti e l'esercito ha dato il via ad una caccia all'uomo.I seggi elettorali sono aperti in Iraq dalle 07:00 ora locale, ovvero le 06.00 ora italiana. Queste sono le prime elezioni parlamentari anticipate nel paese dal 2003. Il Consiglio dei Rappresentanti (Parlamento) è composto da 329 membri. Il loro mandato è di quattro anni. Più di 3.240 candidati, tra cui 951 donne, sono in corsa per i seggi nel parlamento iracheno. Sono stati registrati circa 160 partiti. In occasione delle elezioni, le autorità irachene hanno chiuso tutti gli aeroporti e i valichi di frontiera. Le forze di sicurezza irachene sono in stato massima allerta. Secondo la commissione elettorale, in Iraq ci sono oltre 25 milioni di elettori a fronte di una popolazione di oltre 40 milioni.Le elezioni parlamentari anticipate erano previste per il 6 giugno 2021, ma sono state poi rinviate al 10 ottobre su raccomandazione della Commissione elettorale suprema, che riteneva che alle alleanze di partito dovesse essere concesso più tempo. Le precedenti elezioni parlamentari in Iraq si sono svolte nel maggio 2018.

