https://it.sputniknews.com/20211010/hotel-di-rimini-offre-vacanza-a-1-euro-ma-a-costo-della-privacy-in-diretta-24-ore-su-24-sui-social-13260737.html

Hotel di Rimini offre vacanza a 1 euro, ma a costo della privacy: in diretta 24 ore su 24 sui social

Hotel di Rimini offre vacanza a 1 euro, ma a costo della privacy: in diretta 24 ore su 24 sui social

La stravagante idea di un albergatore di Rimini che propone di trasformare la permanenza nel suo hotel in un reality show. 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T20:19+0200

2021-10-10T20:19+0200

2021-10-10T20:19+0200

hotel

rimini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/13260693_0:152:960:692_1920x0_80_0_0_e743b6ea2977f8d8fa007cff254fed5e.jpg

Pagare un euro per una vacanza per due persone per cinque giorni in un hotel della riviera adriatica. Non è un’offerta lampo e neanche una truffa.È l’idea molto originale di un albergatore di Rimini che propone ai suoi ospiti di ripagare il soggiorno facendosi riprendere 24 ore su 24 in streaming.Siva ha pubblicizzato l’idea sui social dell’hotel, aprendo le prenotazioni/casting per gli ospiti sulla pagina Facebook con un breve video che lascia immaginare quale sia la strategia per il progetto che partirà la prossima estate.Un piano dedicato al reality in hotelIl gestore intende trasformare un piano della sua struttura nel set di un reality social.Ci saranno tre stanze che saranno convertite in set: dotate di telecamere che copriranno ogni dettaglio del soggiorno degli ospiti. Sul piano ci sarà una sala regia che commenterà lo streaming.Poca privacy anche tra gli ospiti, perché verranno tolte delle porte e saranno stabiliti dei momenti comuni obbligatori tra le coppie che dovranno interagire “fra di loro quanto più possibile”.Lo streaming sarà trasmesso su Twitch tutto il giorno, 12 ore su Youtube, due su Facebook.

F you buono per un menteccato come don camillo lo zimbello fake del paesello

1

rimini

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

hotel, rimini