https://it.sputniknews.com/20211010/gp-turchia-2021-vince-bottas-davani-a-verstappen-e-perez-13232479.html

Gp Turchia 2021, vince Bottas davanti a Verstappen e Perez

Gp Turchia 2021, vince Bottas davanti a Verstappen e Perez

Gp di Turchia sul bagnato: la vittoria va a Valtteri Bottas su Mercedes. Verstappen chiude secondo e passa in testa al Mondiale. 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T15:35+0200

2021-10-10T15:35+0200

2021-10-10T15:58+0200

automobilismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/13257360_0:382:2962:2048_1920x0_80_0_0_2656cd25a08ff8ee6c07d8cc94f39b3f.jpg

Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, partito in pole position, ha vinto il Gran Premio di Turchia. Per lui anche il giro veloce della corsa.Sul podio insieme a lui le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Lewis Hamilton, partito decimo, ha chiuso al quinto posto.Per effetto dei risultati odierni Verstappen torna in testa al Mondiale con 262.5 punti, sei lunghezze in più di Lewis Hamilton con 256.5.La Ferrari chiude al quarto posto con Charles Leclerc ed all'ottavo con Carlos Sainz. La scuderia di Maranello riduce il gap dalla Mclaren nella classifica costruttori ed insegue ora a meno di otto punti, 232.5 contro 240.Il Circus si sposta in USALa prossima gara, la numero 17 su 22, è in calendario il 24 ottobre, quando sul circuito delle Americhe di Austin si svolgerà il Gp degli USA.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

automobilismo