Francia: scontri tra i gilet gialli e la polizia durante le proteste anti Green Pass - Video

Sabato i Gilet Gialli si sono radunati nella capitale francese per partecipare a una protesta contro l’obbligo vaccinale e il Green Pass per il tredicesimo... 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T16:38+0200

Si sono registrati scontri tra i manifestanti e gli agenti della polizia che cercavano di respingere i dimostranti con scudi antisommossa e spray al peperoncino. 4 i fermi da parte delle forze dell'ordine.A partire dal 9 agosto, i pass sanitari in Francia sono obbligatori per visitare caffè, ristoranti, grandi centri commerciali, nonché per viaggiare in aereo e sui treni a lunga percorrenza. Il documento presuppone la vaccinazione completa contro il COVID-19, il risultato negativo al test COVID o la conferma della guarigione dall'infezione.

