https://it.sputniknews.com/20211010/forza-nuova-avverte-da-domani-la-rivoluzione-popolare-non-fermera-il-suo-cammino-13261780.html

Forza Nuova avverte: “Da domani la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino”

Forza Nuova avverte: “Da domani la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino”

Il movimento di estrema destra dopo l'assalto alla sede CGIL promette che "la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino"

2021-10-10T19:56+0200

2021-10-10T19:56+0200

2021-10-10T19:56+0200

cgil

forza nuova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/10065701_0:37:3071:1765_1920x0_80_0_0_839fe00318eb255d2d2323a3af72ca8d.jpg

Non è stato l’atto conclusivo, ma soltanto l’inizio di una lotta in cui “il popolo ha deciso di alzare il livello dello scontro”. Così in una nota Forza Nuova avverte che lo scontro sull’obbligo di green pass è appena iniziato.Per FN, "la giornata romana di ieri” in cui si è verificato l’assalto alla sede della Cgil e sono stati arrestati decine di esponenti del movimento e di altre formazioni di estrema destra tra cui Fiore e Castellino, “fa da spartiacque tra vecchio e nuovo"."Dell'antifascismo, e con esso delle vecchie categorie ideologiche del secolo scorso” al popolo “non interessa nulla”, recita ancora la nota che parla di cittadini che devono “solo difendere con le unghie e con i denti la propria libertà”.Il Pd: “Sciogliere Forza Nuova”E mentre da più parti si parla di ferma condanna degli eventi di ieri, il Partito Democratico chiede una misura definitiva.È l’annuncio del dem Emanuele Fiano che ha partecipato alla Camera del lavoro di Milano al presidio di solidarietà alla Cgil nazionale.

F you ma FN sembra la classica false flag , poi il pd partito delinquenti andrebbe non sciolto perche sono sciolti di loro , ma evaporato 1

marco paradigma Forza Nuova viene usata come detonatore della guerra civile. Prima del 15 ottobre (obbligo del vaccino per lavorare) serviva alzare il livello dello scontro e qualcuno lo ha fatto. Per chi non lo ha capito, il vero obiettivo di questa mossa non è il green pass, ma Draghi. Deve essere rimosso prima che sia troppo tardi. Dietro c'è il Cigno Bianco, ma per il momento basta questa informazione. Ciao

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

cgil, forza nuova