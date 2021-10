https://it.sputniknews.com/20211010/fine-della-pandemia-quanto-manca-secondo-l-oms-siamo-al-60-13262088.html

Fine della pandemia, quanto manca? Secondo l' OMS siamo al 60%

Il mondo ha finora attraversato il 60% del cammino nel contrasto al coronavirus, però potrebbero comparire nuovi ostacoli imprevedibili, ha affermato la chief... 10.10.2021, Sputnik Italia

In un'intervista rilasciata al giornale svizzero SonntagsBlick, l'infettivologa indiana ha mostrato un cauto ottimismo:Inoltre è troppo prematuro parlare dell'imminente fine della pandemia, perchè non è noto quali altri ostacoli possano sorgere.L'esperto dell'OMS ha invitato ad accelerare i ritmi della vaccinazione per proteggere la popolazione dall'infezione e prevenire ulteriori mutazioni.Secondo i dati dell'organizzazione, dall'inizio della pandemia nel mondo sono stati registrati oltre 236 milioni di casi d'infezione da coronavirus. La malattia ha provocato la morte di 4,8 milioni di persone.

