https://it.sputniknews.com/20211010/di-maio-a-san-francisco-il-primo-polo-di-innovazione-italiano-a-sorrento-protagoniste-le-startup-13261420.html

Di Maio: a San Francisco il primo Polo di innovazione italiano. A Sorrento protagoniste le startup

Di Maio: a San Francisco il primo Polo di innovazione italiano. A Sorrento protagoniste le startup

La prima edizione dell’Innovation League nel quadro della presidenza italiana del G20: una piattaforma per presentare proposte concrete, perché le “grandi... 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T23:10+0200

2021-10-10T23:10+0200

2021-10-10T23:10+0200

g20

luigi di maio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/13261390_0:0:593:335_1920x0_80_0_0_3cb8fb99f8c26a6faa486d3140e5a116.jpg

Nella cornice di Sorrento, l’innovazione ha trovato oggi il suo posto d’onore. Nella cittadina, infatti, si è svolta la prima edizione dell’Innovation League, una prima assoluta nell’ambito della presidenza italiana del G20, dedicata alle startup e alla cooperazione internazionale."Ci sono stati oltre 240 partecipanti da trenta paesi, abbiamo avviato un percorso per offrire piattaforma per presente idee e proposte concrete" e la giornata “è stata una importante occasione per far conoscere l'ecosistema italiano delle start up e dell'innovazione" che è dinamico e resiliente, ha aggiunto Di Maio."Iniziative come quella di oggi sono funzionali a promuovere il mondo dell'innovazione anche all'estero, e l'Expo di Dubai ne è una prova concreta", ha detto Di Maio sottolineando che il Padiglione Italia è un vero e proprio "hub dell'innovazione sostenibile".Cinque gli ambiti principali su cui si sono confrontati i partecipanti: la cleentech, l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il futuro della mobilità e quello della sanità. Al termine dell’evento sono state premiate le 10 startup più innovative.Un Polo tutto italiano a San FranciscoDi Maio ha spiegato che nell'anno della presidenza italiana del G20 il Paese sta rafforzando il suo ruolo “come motore globale dell'innovazione" per una ripartenza dell’economia e una società “più equa e più verde”.Un’iniziativa che darà “un ulteriore impulso all'ecosistema delle startup italiane, che ha già mostrato dinamismo e resilienza durante la pandemia e che conta oggi su migliaia di fiorenti team e aziende" e ne aumenterà "le opportunità di business all'estero".Un punto di incontro in uno dei tessuti socioeconomici più dinamici del mondo, per le aziende italiane, “per giovani startuppers” e per le imprese che “vogliono internazionalizzarsi e potranno usare questo importante centro per far incontrare domanda e offerta”.Il G20 TradeIl ministro degli Esteri presiederà domani e martedì, sempre a Sorrento, il G20 del CommercioPer il ministro si tratta di un appuntamento fondamentale e per l’Italia “la diplomazia economica è una priorità”.

vandy cent Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

g20, luigi di maio