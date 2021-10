https://it.sputniknews.com/20211010/covid-italia-locatelli-85-della-popolazione-immunizzata-con-almeno-una-dose-80-con-due-13259273.html

Covid Italia, Locatelli: "85% della popolazione immunizzata con almeno una dose, 80% con due"

Il numero uno del Cts ha sottolineato gli ottimi risultati della campagna vaccinale in Italia. 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T17:22+0200

"Siamo all'85% che ha ricevuto almeno una dose e l'80% che ha ricevuto due dosi e questo è un risultato formidabile che credo debba essere riconosciuto a tutte le istituzioni sanitarie del Paese, alle attività del commissario per l'emergenza un risultato che ci ha permesso di ridurre la circolazione virale e di ridurre il numero di morti".Ad affermarlo a Mezz'ora con Lucia Annunziata su Rai3 è il presidente del CSS e coordinatore del CTS, Franco Locatelli.Secondo l'esperto, l'Italia si troverebbe in una "posizione largamente favorevole", con una curva epidemiologica che è "probabilmente la migliore di tutta Europa".Dati positivi che, per Locatelli, sono stati raggiunti "attraverso la campagna vaccinale e attraverso comportamenti responsabili".Condanna ferma, da parte di Locatelli, alle violenze perpetrate durante le manifestazioni No Green Pass di Roma:Grave, secondo il presidente del CSS, l'episodio di vandalismo che ha interessato un pronto soccorso della Capitale:

