https://it.sputniknews.com/20211010/covid-in-italia-2278-nuovi-casi-tasso-di-positivita-pari-allo-084-27-i-nuovi-decessi-13259837.html

Covid in Italia: 2278 nuovi casi, tasso di positività pari allo 0,84%. 27 i nuovi decessi

Covid in Italia: 2278 nuovi casi, tasso di positività pari allo 0,84%. 27 i nuovi decessi

In diminuzione gli attuali positivi. In aumento i dimessi/guariti (+2745 unità). Prima regione per numero di casi la regione Lombardia, ultima la Valle... 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T18:07+0200

2021-10-10T18:07+0200

2021-10-10T18:08+0200

italia

salute

infezione di coronavirus diventa pandemia (23-30 marzo)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/13258348_0:314:961:855_1920x0_80_0_0_159871aa9ab63afcba9f7a0eee33f2f6.jpg

Questa la situazione attualizzata del coronavirus in Italia stando al bollettino sulla pandemia di Covid-19 trasmesso dal ministero della salute sabato 9 ottobre e dai dati della protezione civile.Il numero degli attuali positivi è sceso a 84.808 casi, con un decremento di 494 unità rispetto alla data precedente. Il totale dei dimessi è di 4.484.207 unità, con un aumento di 2745 unità, e i deceduti sono da inizio anno 131.301, con un incremento di 27 unità.Sale a 4.700.316 il totale dei casi, con un aumento di 2.278 unità.La regione che presenta maggiori casi è la Lombardia, con 886.807 casi, con un incremento di +278 casi. Segue la Sicilia con +250 casi, la Campania con +245 e l'Emilia Romagna con +239 casi.270.044 i tamponi molecolari ed antigenici effettuati. 285.960 quelli effettuati domenica scorsa. Nelle terapie intensive si assiste ad un decremento pari al 15,5%, con 364 unità.Vaccinazioni oltre l'80% Le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi nel Paese secondo il report del governo sono: 45.737.346, pari al 84,68% della popolazione over 12 ad aver ricevuto almeno una somministrazione del vaccino, 43.229.551, pari all'80,04% della popolazione over 12 ad aver completato ad oggi il ciclo vaccinale con le due dosi, mentre sono 296.624 i cittadini che hanno effettuato anche la dose di richiamo.

Don Camillo Molto bene i dati della pandemia, il vaccino sta vincendo sul virus. L'anno scorso ad ottobre eravamo già nei guai. E' dovuto un forte ringraziamento a tutti gli italiani (quelli sani di mente) che si sono vaccinati. Gli italiani che non hanno avuto paura di accettare un'arma sperimentale, potenzialmente pericolosa (il vaccino), pur di combattere il virus. Al contrario dei sig. no-vax che paragono a soldati disertori e traditori a favore del virus. 6

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, salute, infezione di coronavirus diventa pandemia (23-30 marzo)