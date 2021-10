https://it.sputniknews.com/20211010/bufera-su-michetti-per-le-parole-sulla-shoah-per-gli-ebrei-pieta-perche-avevano-le-banche-13249187.html

Bufera su Michetti per le parole sulla Shoah: "Per gli ebrei pietà perché avevano le banche"

Bufera su Michetti per le parole sulla Shoah: "Per gli ebrei pietà perché avevano le banche"

Il candidato del centrodestra al Campidoglio ritratta, ma la polemica esplode a una settimana dal ballottaggio. Calenda: "Non è tollerabile". Furia della... 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T10:00+0200

2021-10-10T10:00+0200

2021-10-10T10:00+0200

roma

shoah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11670925_0:6:1200:681_1920x0_80_0_0_ad026ce36d7b5580c8eac6973baa6405.jpg

A una settimana dal ballottaggio per la poltrona di sindaco di Roma, una bufera sta investendo il candidato del centrodestra Enrico Michetti.Un articolo sulla Shoah pubblicato nel 2020 sul sito di Radio Radio, dal titolo “Buonisti per caso o per interesse”, ha scatenato una ridda di polemiche. Nel testo, che è stato ripreso e pubblicato da Il Manifesto e Open, Michetti pur esprimendo “massimo rispetto” per le vittime dell’Olocausto, si domanda “perché la stessa pietà e la stessa considerazione” non venisse rivolta, ad esempio “ai morti ammazzati nelle foibe” o “nei campi profughi”.Il passaggio ha fatto infuriare parte del mondo politico e la comunità ebraica. E Michetti è stato costretto a pubblicare una nota in cui fa una decisa marcia indietro rispetto alle posizioni espresse un anno fa."La Shoah è stata unica nella sua disumanità contro uomini e donne che non avevano nessuna colpa, il punto più basso della storia. Ricordare altre tragedie della storia non aggiunge o toglie nulla all'Olocausto che rappresenta un unicum".L’ira di Calenda, Fiano e la comunità ebraicaPer Carlo Calenda, terzo nel primo turno delle amministrative nella Capitale, “questo 'articolo' di Enrico Michetti è molto più grave delle solite stupidaggini su Roma e del programma inesistente o copiato. Ripetere i luoghi comuni dell’antisemitismo non è tollerabile”, ha scritto su Twitter."Le parole di Michetti sono pericolose e nascondono un inquietante pregiudizio, sono la conferma che c'è una deriva pericolosa. Questa città, medaglia d'oro della Resistenza, non merita comportamenti del genere”, ha detto la presidente della comunità ebraica romana Ruth Dureghello.Il deputato del Pd Emanuele Fiano ha attaccato Michetti parlando della sua storia familiare: “I miei nonni gasati ad Auschwitz erano molto più poveri di lei Michetti, mio zio e mia zia idem, i miei prozii uguale. L'unica eredità che è rimasta a mio padre quando è tornato, sono stati lo scrittoio di mio nonno e un paio di scarpe scamosciate di suo fratello”.Bertolaso accetta l’incarico di Commissario al GiubileoE mentre infuria la polemica, l’ex numero uno della Protezione civile Guido Bertolaso accetta la proposta di Michetti di prendere l’incarico di commissario ai rifiuti e al Giubileo per Roma in caso di vittoria del candidato del centrodestra al Campidoglio.

Irina Derefko Tutto sommato.....

giovanni Questo gli fa onore..condivido il pensiero di Michetti!Con questa affermazione ha sintetizzato l essenza della filosofia politica che domina sul Pianeta in mano alle lobby di potere della razza eletta!

3

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

roma, shoah