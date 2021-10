https://it.sputniknews.com/20211010/bolivia-precipita-aereo-con-a-bordo-quattro-esperti-del-ministero-della-salute-6-morti-13251223.html

Bolivia, precipita aereo con a bordo quattro esperti del Ministero della salute: 6 morti

Bolivia, precipita aereo con a bordo quattro esperti del Ministero della salute: 6 morti

Per i quattro passeggeri e i due membri dell'equipaggio non c'è stato niente da fare. 10.10.2021, Sputnik Italia

Sei persone, tra cui quattro esperti del Ministero della Salute boliviano, sono rimaste uccise nell'incidente occorso ad un aereo militare nell'area amazzonica, ha affermato il presidente Luis Arce."Siamo scioccati dall'incidente aereo nel [dipartimento di, ndr] Pando, in cui sei persone hanno perso la vita. Abbiamo incaricato le autorità responsabili di scoprire le cause dell'incidente. Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime, " ha twittato Arce.Negli ultimi anni erano stati impegnati in ricerche relative alla lotta contro la febbre dengue e il virus chikungunya. Le altre due vittime sono i piloti del velivolo.

