Austria, domani il giuramento del nuovo cancelliere Schallenberg

Il presidente federale austriaco Alexander Van der Bellen lunedì farà prestare giuramento al nuovo cancelliere della Repubblica Alexander Schallenberg. 10.10.2021, Sputnik Italia

Nella serata di ieri il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato le proprie dimissioni nel contesto di un'inchiesta avviata nei suoi confronti da parte della Procura anti-corruzione, proponendo come sostituto l'attuale ministro degli Esteri Schallenberg.Lo scorso mercoledì, la Procura austriaca per la lotta alla corruzione ha confermato di aver avviato un'indagine contro Kurz e nove dei suoi soci in affari per le ipotesi di reato di concussione e corruzione. L'opposizione ha invitato Kurz a dimettersi dalla carica di cancelliere e i Verdi, alleati del partito presieduto da Kurz nel governo, hanno dichiarato l'incapacità del Cancelliere di adempiere ai suoi doveri, chiedendo al Partito popolare di proporre un nuovo candidato degno per questo ruolo.

