Assalto no green pass al pronto soccorso dell'Umberto I, quattro feriti

Assalto no green pass al pronto soccorso dell'Umberto I, quattro feriti

Assaltato il pronto soccorso del Policlinico Umberto I nella serata di ieri: i manifestanti accorsi in aiuto di un partecipante fermato dopo le proteste di... 10.10.2021

2021-10-10T13:36+0200

2021-10-10T13:36+0200

2021-10-10T14:24+0200

Sono proseguite anche in corsia le violenze della giornata di sabato a Roma. In serata una trentina di manifestanti ha compiuto un assalto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.All'interno del nosocomio era ricoverato e posto in stato di fermo uno dei partecipanti alla protesta contro il green pass. La ricostruzione dell'accaduto riportata dai media è che il gruppo ha divelto e forzato la porta d'ingresso, riuscendo a forzare il blocco operato dai lavoranti del pronto soccorso, introducendosi nell'area rossa dell'ospedale.La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore grazie all'intervento delle forze di polizia.In una nota Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Capitale, ha definito i fatti come un "qualcosa di gravissimo". Nell'assalto una infermiera è stata colpita con una bottigliata in testa: il referto per lei è di alcuni giorni di prognosi, spiega D'Amato.

Irina Derefko Non sono contro green pass. Sono dei dementi. 1

qlc don coglioine prepara il cvlo che arriva cecchi pagone per la 5 dose FALLITO puahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh NON VALI UN CAZZO CESSO AMBULANTE 1

