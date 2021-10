https://it.sputniknews.com/20211010/assalto-alla-sede-della-cgil-gentiloni-tolleranza-zero-verso-le-violenze-squadriste-13249716.html

Assalto alla sede della Cgil, Gentiloni: “Tolleranza zero verso le violenze squadriste”

Assalto alla sede della Cgil, Gentiloni: “Tolleranza zero verso le violenze squadriste”

Per il commissario Ue all’Economia non bisogna sottovalutare le violenze che svelano la fragilità delle democrazie, dopo gli episodi di Roma e Milano nelle... 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T09:05+0200

2021-10-10T09:05+0200

2021-10-10T09:05+0200

cgil

paolo gentiloni

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/373/32/3733295_0:312:4279:2719_1920x0_80_0_0_dae7b05691b95a7300bd8e7f5725125c.jpg

Per Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia ed ex premier italiano, quanto accaduto ieri a Roma e Milano, nel corso delle manifestazioni No green pass che si sono trasformate in violenze e aggressioni, anche contro la sede della Cgil, non è tollerabile.In un colloquio con la Stampa, Gentiloni rileva che “l’onda sovranista si sta ritirando in Europa. È da questa bassa marea che emergono violenze squadriste come ieri a Roma”, violenze che non sono da sottovalutare e per cui si esige “tolleranza zero verso chi aggredisce il sindacato e le forze dell’ordine”.Non abbassare la guardiaPer questo motivo, il commissario Ue ricorda che “noi moderati europei non dobbiamo sederci sugli allori se vogliamo proteggere la democrazia liberale e il sistema multilaterale” e “non ci riposiamo sugli allori, perché la paura del 6 gennaio a Capitol Hill ce la dobbiamo avere tutti davanti”.Un passaggio chiave per capire che episodi come quello di Washington dell’inizio dell’anno possono ripetersi e bisogna lavorare perché ciò non accada, spiega Gentiloni.Ma, avverte, “se al centro dell’agenda tornasse il tema migratorio” in Europa, “il contesto in cui oggi i populisti e i sovranisti si trovano - una gravissima difficoltà - potrebbe di nuovo cambiare”.

https://it.sputniknews.com/20211009/assalto-alla-sede-della-cgil-landini-un-atto-di-squadrismo-fascista-la-solidarieta-di-draghi-13247553.html

giovanni L onda sovranista si sta ritirando in Europa per poi ripresentarsi come tsunami ,pagliaccio e servo nauseabondo.Questo emerito servetto ben pagato dal regime globalizzato trecciokippato usa la solita retorica patetica della scuola della confraternita....Personaggi viscidi e inutili come questo ,saranno i primi a essere sacrificati dalla cupula mafiosa strisciante ....abbiamo gia avuto in passato esempi...Mogherini docet! 3

giovanni Adesso l altro fratello di confraternita Landini si sta agitando nervoso e irritato...La classe medio bassa ha capito finalmente che tutte le istituzioni pubbliche di qualsiasi natura sia, sono in mano a loro !L imperativo categorico del sinedrio e' spingere l acceleratore sulla propaganda per correre ai ripari....ci saranno le solite manifestazioni farsa organizzate dalle associazioni corrotte sindacali filoregime...la propaganda politica sempre filo regime da parte di tutti i partiti politici e opposizioni all unisono...gridando.....NO ALLA DERIVA POPULISTA DI MATRICE FASCISTA...la litania di sempre...Ma hanno fatto i conti male....il malcontento popolare non conosce etichette politiche....l incazzatura e'asettica e incontaminata dalla falsa politica d infiltrazione....E'QUESTO CHE SPAVENTA LA CRIMINALITA DI STATO FILOGLOBALIZZATA....MONDIALISTA! 3

7

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

cgil, paolo gentiloni, green pass