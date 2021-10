https://it.sputniknews.com/20211010/assalto-alla-sede-cgil-landini-non-abbiamo-paura-13252052.html

Assalto alla sede Cgil, Landini: "Non abbiamo paura"

Assalto alla sede Cgil, Landini: "Non abbiamo paura"

Il presidente della associazione sindacalista ha dichiarato che quella di ieri "è stata una ferita democratica", sottolineando che i lavoratori italiani, con... 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T12:12+0200

2021-10-10T12:12+0200

2021-10-10T12:12+0200

italia

politica

maurizio landini

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/10487254_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_6590731bbb75a9fd20a41b923ef4e6d5.jpg

Queste le parole accese del leader della Cigl Maurizio Landini, in risposta all'assalto che ha subito il sindacato nella giornata di ieri, quando alcuni facinorosi si sono staccati dal corteo di protesta in atto e con fare criminoso hanno assalito con spranghe e bastoni la sede della Cigl a Roma. Prevista una contro-manifestazione il 16 ottobre a Roma da parte delle tre maggiori associazioni sindacali Cigl, Uisl, e Uil. Le tre associazioni chiedono lo scioglimento per legge delle organizzazioni neofasciste, affinchè non siano più in condizioni di poter nuocere.Landini si era così espresso in merito all'assalto subito dalla Cigl:Solidarietà espressa da tutto il mondo politico, e dal premier Draghi. Attesa per la contro-manifestazione del 16 ottobre.Landini dichiara così la ferma condanna dell'episodio e sottolinea che il sindacato non accetta né subisce alcuna intimidazione.

Irina Derefko Buffone svenduto. E' ovvio che non avete paura,siete protetti dallo stesso stato canaglia che sta togliendo diritti e libertà al popolo. 1

giovanni Buffone mantenuto e parassita trecciokippato....la paura adesso scorre tra le file dei tuoi superiori...la pacchia sta finendo! 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, maurizio landini, green pass