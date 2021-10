https://it.sputniknews.com/20211010/assalto-alla-cgil-condanna-bipartisan-della-politica-meloni-e-salvini-legittimo-manifestare-13250842.html

Assalto alla Cgil, condanna bipartisan della politica. Meloni e Salvini: legittimo manifestare

Assalto alla Cgil, condanna bipartisan della politica. Meloni e Salvini: legittimo manifestare

Carfagna: tolleranza zero, una minoranza di violenti. Gelmini: sul decreto green pass non si torna indietro, chi voleva vaccinarsi ha avuto tempo per farlo. I... 10.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-10T10:13+0200

2021-10-10T10:13+0200

2021-10-10T10:13+0200

matteo salvini

giorgia meloni

gelmini, il ministro per educazione

cgil

maurizio landini

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/13247526_0:56:940:585_1920x0_80_0_0_fa42b7d5ee64da2e5fade2dd78e943f6.jpg

Dopo le violenze di Roma e Milano, dove frange estremiste nelle manifestazioni contro l’obbligo di green pass hanno provocato scontri con le forze dell’ordine e assaltato la sede della Cgil a Roma, la condanna del mondo politico è stata bipartisan. Con qualche distinguo da parte di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che hanno tenuto a difendere anche le ragioni dei manifestanti scesi in piazza, condannando le violenze.Per Maria Stella Gelmini, sentita dal Corriere della Sera, “manifestare è una cosa, attaccare la polizia, assaltare la sede di un sindacato, provare a raggiungere Palazzo Chigi è ben altro. In alcune proteste contro il green pass vedo anche tanta strumentalizzazione. Non c’è spazio per i violenti, la risposta sarà intransigente. Solidarietà alle forze dell’ordine e alla Cgil”.La manifestazione nazionale il 16 ottobreDopo l'assalto degli estremisti di destra No green pass a Corso Italia, i segretari generali di Cgil, Cils e Uil hanno indetto una manifestazione “nazionale e antifascista” per sabato 16 ottobre a Roma chiedendo lo scioglimento per legge di tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste.Meloni e Salvini: solidarietà ai manifestantiLa leader di Fdi, Meloni ha condannato gli eventi di ieri, parlando di “immagini vergognose”, ha espresso la sua vicinanza alle forze dell’ordine e a Landini, ma ha aggiunto, “solidarietà anche a migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili”.

https://it.sputniknews.com/20211009/assalto-alla-sede-della-cgil-landini-un-atto-di-squadrismo-fascista-la-solidarieta-di-draghi-13247553.html

Irina Derefko Una giusta risata di scherno ci vuole. I sindacati organizzano una manifestazione? NON CI ANDATE! SONO COMPLICI DEL SISTEMA!!!

giovanni Il popolo e'solo....la lotta deve continuare senza falsi inserimenti della politica prostituita e pilotata dalle lobby di potere locali e internazionali..

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo salvini, giorgia meloni, gelmini, il ministro per educazione, cgil, maurizio landini, green pass