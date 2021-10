https://it.sputniknews.com/20211009/vaccini-terza-dose-a-fragili-e-over-60-via-libera-dal-ministero-della-salute-13236138.html

Vaccini: terza dose a fragili e over 60, via libera dal ministero della Salute

Vaccini: terza dose a fragili e over 60, via libera dal ministero della Salute

Al momento non è prevista la somministrazione a tutta la popolazione, ma solo su anziani e fragili, che riceveranno la dose di richiamo ad almeno sei mesi... 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T08:48+0200

2021-10-09T08:48+0200

2021-10-09T09:57+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/11712912_0:134:1800:1147_1920x0_80_0_0_46f9ab3eebe7a263768179e8c609452c.jpg

Via libera alla terza dose di vaccino per tutti gli over 60 e per i fragili di ogni età, affetti da patologie o situazioni di compromissione immunologica, con maggior rischio di sviluppare forme severe di Covid-19.Il richiamo dovrà essere somministrato ad almeno sei mesi dalla conclusione del ciclo primario di vaccinazione. Queste indicazioni sono contenute nella nuova circolare, firmata venerdì dal direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.Il semaforo verde arriva dopo le ultime deliberazioni dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) sulla terza dose di vaccino anti-Covid per gli over 18. La circolare ministeriale recepisce il parere positivo della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa sul richiamo per gli ultrasessantenni.Condizioni di fragilità preesistentiIl Ministero della Salute prevede la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid per i soggetti di tutte le età sofferenti delle seguenti patologie:Non si ipotizza, invece, al momento un ulteriore richiamo di vaccino su tutta la popolazione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia