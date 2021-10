https://it.sputniknews.com/20211009/usa-e-cina-al-dialogo-sul-commercio-tra-i-due-paesi-possibile-abolizione-di-dazi-e-tariffe-13238393.html

USA e Cina al dialogo sul commercio tra i due Paesi, possibile abolizione di dazi e tariffe

Il vicepremier cinese Liu He ha tenuto nella mattinata odierna un colloquio in videoconferenza con la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti... 09.10.2021, Sputnik Italia

Stando a quanto riportato dalla China Central Television, Liu ha anche spiegato la posizione cinese sul suo modello di sviluppo economico.Il vicepremier cinese ha aggiunto che le parti hanno concordato di riprendere dei contatti basati sull'uguaglianza e il rispetto reciproco, per creare buone condizioni per il normale sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche, nonché per la ripresa economica globale.Il portavoce del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Adam Hodge, ha confermato l'effettivo svolgimento dei colloqui e ha fornito alcuni altri, interessanti dettagli:Le relazioni tra Washington e Pechino hanno raggiunto il punto più basso durante la presidenza di Donald Trump, che ha iniziato il suo mandato dichiarando una cosiddetta guerra commerciale al paese asiatico, imponendo alte tariffe sulle merci cinesi.L'ex presidente degli Stati Uniti ha anche ripetutamente accusato Pechino di non essere riuscita a fermare la diffusione della pandemia di coronavirus in tutto il mondo. In risposta, le autorità cinesi hanno introdotto tariffe reciproche sulle merci statunitensi.

