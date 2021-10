https://it.sputniknews.com/20211009/tragico-naufragio-sul-fiume-congo-almeno-100-vittime-13240648.html

Tragico naufragio sul fiume Congo: almeno 100 vittime

Il vascello, costruito con materiali di fortuna, è andato a picco mentre stava navigando le acque del fiume più importante del Paese dell'Africa occidentale. 09.10.2021, Sputnik Italia

È di almeno 100 vittime, tra morti e dispersi, il bilancio del naufragio di un'imbarcazione di fortuna sul fiume Congo, nella Repubblica democratica del Congo.Stando a quanto si apprende dalle dichiarazioni di Nestor Magbado, vice portavoce del governatore della provincia di Mongala, nel nordovest del Paese, l'incidente è avvenuto nel corso della notte tra lunedì e martedì scorso.Finora, dal luogo della tragedia sono stati recuperati 51 corpi, mentre altre 39 persone sono state tratte in salvo.Restano, per il momento, sconosciute le cause dell'incidente, sul quale stanno indagando le autorità locali della provincia di Mongala.

