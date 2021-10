https://it.sputniknews.com/20211009/texas-la-corte-dappello-federale-ripristina-la-legge-sul-divieto-allaborto-13235877.html

Texas, la Corte d'appello federale ripristina la legge sul divieto all'aborto

Texas, la Corte d'appello federale ripristina la legge sul divieto all'aborto

La decisione arriva appena due giorni dopo la sospensione della controversa legge. 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T13:14+0200

2021-10-09T13:14+0200

2021-10-09T13:14+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/782/32/7823257_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2fcf2218f21246c7a19625759d07108d.jpg

La Corte d'appello di New Orleans ha bloccato la sospensione della legge sull'aborto del Texas, imposta da parte di un giudice distrettuale degli Stati Uniti all'inizio di questa settimana.Il giudice federale Robert Pitman aveva accolto la richiesta del Dipartimento di Giustizia di emettere un ordine restrittivo temporaneo contro il divieto di aborto, che era stato impugnato dal procuratore generale del Texas Ken Paxton.Quest'ultimo ha accolto con favore la decisione su Twitter, promettendo di lottare ulteriormente per la libertà del Texas dalle intromissioni del governo federale.Il disegno di legge ha suscitato polemiche e proteste in Texas, con gli oppositori che insistono sul fatto che vietare l'aborto in una fase iniziale equivale, sostanzialmente, a un divieto totale dell'aborto, dal momento che la maggior parte delle donne che richiedono la procedura sono di solito incinte da più di sei settimane.Dopo la decisione della corte d'appello, il divieto di aborto è tornato in vigore in Texas fino a quando la Corte Suprema degli Stati Uniti non prenderà una decisione in merito alla costituzionalità della legge.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo