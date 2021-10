https://it.sputniknews.com/20211009/terremoto-di-magnitudo-67-a-vanuatu-esclusa-allerta-tsunami-13241136.html

Terremoto di magnitudo 6,7 a Vanuatu: esclusa allerta tsunami

Terremoto di magnitudo 6,7 a Vanuatu: esclusa allerta tsunami

Il Centro sismologico europeo del Mediterraneo ha dichiarato, il 9 ottobre, che un terremoto di magnitudo 6,7 ha interessato l'area delle isole Vanuatu. 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T13:40+0200

2021-10-09T13:40+0200

2021-10-09T14:11+0200

mondo

terremoto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/872/42/8724248_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4efd99a7a60be91a5e02d55089e87680.jpg

Finora non è stata segnalata alcuna minaccia di tsunami nella zona.La scossa è stata segnalata a una profondità di 514 chilometri. Finora non sono state segnalate vittime causate dal sisma.Il terremoto è avvenuto intorno alle 12:00 ora italiana a circa 483 chilometri a sud-ovest di Nadi, nelle isole Fiji.Vanuatu si trova in una zona sismicamente attiva conosciuta come 'Anello del Fuoco' e affronta regolarmente potenti terremoti.

nanny walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, terremoto