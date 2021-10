https://it.sputniknews.com/20211009/talebani-rifiutano-la-collaborazione-usa-per-contenere-lisis-possiamo-farlo-da-soli-13241643.html

Talebani rifiutano la collaborazione USA per contenere l'ISIS: "Possiamo farlo da soli"

Il portavoce del movimento talebano Suhail Shaheen ha dichiarato che i talebani non intendono collaborare con gli USA per il contenimento dell'ISIS in... 09.10.2021, Sputnik Italia

In precedenza era stato reso noto che la delegazione statunitense e i rappresentanti dei talebani* si sarebbero incontrati a Doha nel fine settimana, senza la partecipazione del rappresentante speciale dell'amministrazione statunitense Zalmay Khalilzad. Questo incontro sarà il primo contatto di spessore tra gli Stati Uniti e i talebani dopo il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan. Una fonte di Sputnik nel movimento talebano ha osservato che i temi principali del negoziato saranno le sanzioni, la riapertura dell'ambasciata degli Stati Uniti e la formazione di un governo inclusivo.Nella giornata di ieri si è verificata un'esplosione in una moschea nella provincia afghana di Kunduz. Una fonte nell'autorità sanitaria locale ha riferito a Sputnik che almeno 46 persone sono morte e 143 sono rimaste ferite. Secondo quanto riferito dai media, la filiale del gruppo terroristico ISIS, ISIS-K* (Stato islamico dell'Iraq e del Levante - Provincia di Khorasan), ha rivendicato la responsabilità dell'esplosione.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia e in molti altri Paesi

Superbianco Juden Palestine apartheid Gli americani confidano di fare dei talebani i Curdi dell'Afghanistan, ISIS é sempre stata creazione USA-Israele, in Iraq é stato armato e addestrato da loro e adesso viene usato contro i talebani per minacciarli e fanno come i sionisti che uccidono in Siria.

