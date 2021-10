https://it.sputniknews.com/20211009/svolta-in-casa-alfa-romeo-la-casa-auto-produrra-soltanto-su-richiesta-13237069.html

Svolta in casa Alfa Romeo: la casa auto produrrà soltanto su richiesta

Svolta in casa Alfa Romeo: la casa auto produrrà soltanto su richiesta

La strategia del nuovo manager Imparato si ispira al modello giapponese 'built to order' per evitare giacenze in magazzino. L’allarme di Fim-Cisl sulla... 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T11:46+0200

2021-10-09T11:46+0200

2021-10-09T11:46+0200

sindacati

cisl

automobile

fca (fiat chrisler automobile)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/392/76/3927674_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c6994d847adc5095155cb310ebe3271c.jpg

Auto prodotte soltanto se esiste il cliente finale. È questo il modello di business ideato da Jean Philippe Imparato, nuovo top manager di Alfa Romeo, per la casa di Arese.Il marchio della galassia Stellantis, che nei progetti di Sergio Marchionne doveva diventare uno dei fiori all’occhiello della società, cerca una nuova strada per uscire dal circolo vizioso del calo degli ordinativi.Per Imparato, questa strategia consentirà di gestire meglio i costi ed evitare sprechi: “Non dobbiamo produrre auto che non hanno clienti, perché gli stock sono un cancro, nessuna macchina deve restare più di 90 giorni nei parcheggi”.Produzione Stellantis, l’allarme dei sindacatiStellantis sta riscontrando molte difficoltà anche in Italia per la carenza di microprocessori, che ha causato lo stop in diversi stabilimenti.La Fim-Cisl ha fornito alcuni dati allarmanti sulla produzione negli stabilimenti Stellantis in Italia nei primi nove mesi del 2021, in particolare se paragonati con i dati del 2019, quindi pre-Covid.Da gennaio a settembre del 2021 sono state prodotte 528.277 tra autovetture e mezzi commerciali, contro le 462.404 del 2020, quando però le fabbriche erano state a lungo ferme per l’emergenza Covid-19.Per Fim-Cisl, il calo della produzione è legato in particolar modo alla carenza di semiconduttori che si sta aggravando negli ultimi tre mesi.Nell’ultimo trimestre, “su circa 50 giorni potenziali di lavoro, solo il Polo Torinese e Maserati Modena non hanno subito stop. Per gli altri stabilimenti si sono ridotte le giornate lavorative (e i turni), in particolare attraverso il ricorso alla cassa integrazione: Cassino -38%, Pomigliano, -70%, Melfi -54%”, si legge nella nota firmata dal segretario nazionale Fim-Cisl Ferdinando Uliano.La proposta del sindacato è di “realizzare nel nostro Paese una fabbrica di semiconduttori che possa aiutare il costruttore ad affrontare i contraccolpi delle difficili condizioni internazionali”.E si guarda all’incontro con il ministero dello Sviluppo economico previsto per lunedì 11 ottobre, in cui i sindacati chiedono che Stellantis garantisca il completamento dei 5,5 miliardi di investimenti previsti nel piano industriale di Fca. La società, inoltre, deve prevedere l’assegnazione di nuovi modelli agli stabilimenti italiani, utilizzando le quattro nuove piattaforme elettriche.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

sindacati, cisl, automobile, fca (fiat chrisler automobile)