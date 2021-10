https://it.sputniknews.com/20211009/smart-working-lazzardo-di-brunetta-pil-in-crescita-del-63-con-ritorno-in-presenza-nella-pa-13240496.html

Smart working, l'azzardo di Brunetta: "Pil in crescita del 6,3% con ritorno in presenza nella PA"

Smart working, l'azzardo di Brunetta: "Pil in crescita del 6,3% con ritorno in presenza nella PA"

Il ministro della Pubblica Amministrazione prevede un effetto trascinamento sul prossimo anno, con una crescita sino al 5% del Pil per il 2022. 09.10.2021, Sputnik Italia

Venerdì prossimo sarà il D-Day per il ritorno alla normalità. Lo ha dichiarato il ministro della PA Renato Brunetta, in videocollegamento con il Forum in Masseria 2021. L'obbligo di green pass per i lavoratori e il ritorno in presenza nella Pubblica Amministrazione imprimeranno un'accelerata nell'economia, che potrebbe crescere oltre il 6%, secondo il ministro."Con il completamento del ritorno alla normalità, intere parti delle nostre città ricominceranno a vivere. Questo vuol dire consumi, consumi vuol dire reddito", ha detto Brunetta, che attende "una sorta di boom dentro il boom di grande distribuzione e Horeca", con un tasso di crescita che "sarà probabilmente 6.2 e 6.3 per cento".Il 2021 finirà in crescita, con un possibile effetto di trascinamento positivo al 2022. Brunetta prevede che l'eredità lasciata dall'attuale boom economico può imprimere una crescita attorno al 5%, maggiore dell'atteso 4,5%. In totale, dunque, il Pil aumenterebbe dell'11%, due punti in più rispetto a quanto perso nell'anno della pandemia.

Irina Derefko Oltre che uno sbaglio della natura che lo ha costretto a pagare una donna affinchè si mostri insieme a lui, fa anche uso di droghe e alcool.

marco paradigma Brunetta è un fautore della crescita, ma con lui non ha mai funzionato. Sarebbe ora che se ne faccia una ragione.

