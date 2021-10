https://it.sputniknews.com/20211009/siria-abbattuti-missili-israeliani-nei-pressi-di-homs-13237264.html

Siria, abbattuti missili israeliani nei pressi di Homs

L'esercito siriano ha respinto un attacco missilistico su Homs. Secondo la televisione siriana, l'attacco sarebbe arrivato da Israele, ma l'IDF rifiuta di... 09.10.2021, Sputnik Italia

I sistemi di difesa aerea siriani hanno respinto un attacco aereo all'aeroporto della città di Homs, abbattendo la maggior parte dei missili ostili. Lo ha riferito l'agenzia Sana questo venerdì. L'attacco sarebbe stato lanciato da Israele contro la regione centrale della Siria.L'aviazione israeliana ha effettuato attacchi dallo spazio aereo libanese, prendendo di mira l'aeroporto militare T-4 nella parte orientale del governatorato di Homs.Sei soldati sarebbero rimasti feriti nell'aggressione, che avrebbe causato anche danni materiali, ha riferito una fonte a Sana.Contattato da Sputnik, l'IDF ha rifiutato di commentare le informazioni dei media siriani.L'aeroporto T-4 è stato più volte bersaglio di attacchi dell'aviazione israeliana, con il pretesto della presenza sul suo territorio di forze filo-iraniane che combattono a fianco dell'esercito siriano contro gruppi terroristici, anche contro Daesh*.Missioni aeree israeliane in SiriaIl 20 agosto, il canale televisivo Ekhbarya e l'agenzia Sana hanno reso noto che diversi missili lanciati da Israele avevano preso di mira "alcune zone della periferia di Damasco e di Homs". L'IDF non ha commentato queste informazioni.Pochi giorni prima, l'IDF aveva annunciato di aver perso un drone Skylark mentre stava effettuando un'"operazione di routine" in Siria.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri paesi

