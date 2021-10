https://it.sputniknews.com/20211009/scontri-con-la-polizia-alla-manifestazione-anti-green-pass-a-roma-fumogeni-e-bombe-carta-13246717.html

Scontri con la polizia alla manifestazione anti green pass a Roma: fumogeni e bombe carta

Scontri con la polizia alla manifestazione anti green pass a Roma: fumogeni e bombe carta

Assalto alla sede della Cgil. Una parte dei partecipanti ha tentato di raggiungere Palazzo Chigi, cariche di alleggerimento e idranti per disperdere la folla... 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T19:32+0200

2021-10-09T19:32+0200

2021-10-09T20:03+0200

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/12964946_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a18f7463194623ac580cab49043f8d23.jpg

Sabato caldo a Roma dove la manifestazione No green pass è sfociata in episodi di violenza.Nella Capitale si sono svolti due cortei, uno a piazza del Popolo e una da piazza Bocca della Verità.Le prime tensioni sono state registrate in piazza del Popolo dove si erano riunite 10mila persone. Un manifestante è salito su un blindato e la situazione si è surriscaldata.Ferma la condanna del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha definito "delinquenti" i manifestanti violenti e ha difeso green pass e vaccini.E ha invitato il mondo della politica a condannare gli eventi di oggi.Gli scontri in centroC’è stato un lancio di sedie e gli agenti hanno reagito con i fumogeni per bloccare l’ingresso in piazzale Flaminio.Poco dopo un gruppo di manifestanti, con elementi di estrema destra e Forza Nuova, ha raggiunto la sede della Cgil a Villa Borghese e ha tentato di forzare l’accesso presidiato dagli agenti.Dopo aver vandalizzato l’ingresso, in centinaia sono rimasti sulle scalinate del palazzo del sindacato, tra cui il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e quello romano Giuliano Castellino, intonando il coro “giù le mani dal lavoro”.Tensione vicino Palazzo ChigiUn altro gruppo di manifestanti si è staccato dal corteo No green pass e ha cercato di raggiungere Palazzo Chigi lanciando bombe carta lungo il percorso.Le forze dell’ordine hanno effettuato cariche di alleggerimento e hanno impiegato gli idranti per disperdere la folla. Sono stati registrati anche diversi fermi.

marco paradigma Primi sussulti di guerra civile. Sabato prossimo saranno centomila. Andrò anch'io se c'è la possibilità di occupare palazzo Chigi. 3

Superbianco Juden Palestine apartheid Assalto squadrista alla CGIL, vergogna fascista, infiltrati delinquenti che dovevano essere isolati, hanno distrutto ogni credibilitá alle rivendicazioni per la libertà di coscienza dei cittadini. 1

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

vaccinazione in italia, green pass