Roma, dopo i cinghiali un istrice a passeggio per le vie della Capitale - Video

Roma, dopo i cinghiali un istrice a passeggio per le vie della Capitale - Video

Dopo i ripetuti avvistamenti di cinghiali, è stata vista anche un'istrice tra le strade della Capitale. L'animale è stato affidato alla LIPU

È sempre più variegata la fauna selvatica che si aggira per le strade della Capitale. Dopo l'invasione di cinghiali, è la volta di un istrice. Il curioso avvistamento è stato immortalato in un video diffuso dal giornalista Luca Telese, che commenta incredulo: "Che cavolo è questo coso?". Nel filmato, di trenta secondi circa, si vede il grosso roditore vagare tra le auto parcheggiate lungo via Cipro, nelle vicinanze di Piazzale Clodio (Prati). Prima si essere catturato dalla polizia locale, l'istrice si sarebbe persino intrufolato dentro qualche negozio.L'animale è stato consegnato successivamente alla custodia della Lipu.Nelle scorse settimane sono state numerose le segnalazioni dovute alla presenza di cinghiali che si aggirano per la città alla ricerca di cibo.In estate sono stati fotografati diverse volte vicino alla Farnesina, nel sobborgo di Monte Mario, vicino allo Stadio Olimpico. I residenti si lamentano che i cinghiali rendono pericoloso portare a spasso i loro cani. Il loro numero è aumentato in maniera significativa durante la pandemia di Covid-19.

