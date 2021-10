https://it.sputniknews.com/20211009/qatar-i-talebani-ai-colloqui-con-la-delegazione-ue-sullafghanistan-13243566.html

Qatar, i talebani ai colloqui con la delegazione UE sull'Afghanistan

La delegazione afghana terrà un incontro con la delegazione dell'Unione Europea, oltre che con la delegazione degli Stati Uniti, in Qatar, ha annunciato il... 09.10.2021, Sputnik Italia

Si tratta della prima visita all'estero dei rappresentanti del governo provvisorio formato dal movimento talebano.Nella giornata di oggi, sabato 09 ottobre, la delegazione del governo provvisorio afghano è arrivata a Doha per i colloqui con la delegazione statunitense, che proseguiranno per due giorni. Le parti hanno discusso della situazione umanitaria nel Paese e dell'attuazione dell'accordo di pace di Doha firmato da talebani* e Stati Uniti.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri Paesi

