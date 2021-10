https://it.sputniknews.com/20211009/phubbing-il-sondaggio-di-wiko-svela-perche-snobbiamo-con-il-telefono-chi-ci-sta-davanti-13245078.html

Phubbing, il sondaggio di Wiko svela perché snobbiamo con il telefono chi ci sta davanti

Phubbing, il sondaggio di Wiko svela perché snobbiamo con il telefono chi ci sta davanti

Il cellulare è ormai da tempo un oggetto imprescindibile per ciascuno di noi: il sondaggio di Wiko ci spiega perché alcuni non riescono a separarvisi neanche... 09.10.2021, Sputnik Italia

Phubbing, parole che deriva da una crasi delle parole inglesi Phone e Snubbing, è l'atto di trascurare intenzionalmente il proprio interlocutore per guardare il cellulare ad ogni nuova notifica ricevuta.Stando ad un sondaggio condotto da Wiko, un brand di telefonia che svolge spesso indagini di mercato sull’argomento, si tratterebbe di un'abitudine sempre più diffusa.Il 78% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di distrarsi con lo smartphone durante una conversazione per il sopraggiungere della noia.La maggior parte degli utenti, insomma, controllerebbe il display del cellulare con una certa frequenza per la mancanza d'interesse nella conversazione.Solo il 22% degli intervistati, invece, ha dichiarato di guardare il display del cellulare per mitigare l'agitazione del momento.A far da contraltare a questo dato, c'è poi il fatto che la maggioranza degli utenti intervistati affermano di odiare il Phubbing qualora fatto nei loro confronti, anche se il 61% di loro ammette di farlo più frequente quando sono in attesa di un messaggio importante, mentre il 39% pensa di essere nel giusto anche solo controllando notifiche ed email.Infine, il 30% degli intervistati ha confessato che avrebbe grosse difficoltà a lasciare il telefono in tasca anche solo per il tempo necessario ad un'intera conversazione, nonostante si rendano perfettamente conto del fatto che sia maleducazione.

