Parigi, muore il primo presidente dell'Iran Abolhassan Banisadr

Banisadr era da tempo malato ed era ricoverato in un ospedale di Parigi. 09.10.2021, Sputnik Italia

Abolhassan Banisadr, il primo presidente iraniano dopo la rivoluzione islamica del 1979, è morto all'età di 88 anni, secondo quanto riportato dai media locali.Secondo una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia, l'ex capo di stato è deceduto in un ospedale di Parigi al termine di una lunga malattia.Prima della sua presidenza, Banisadr servì come ministro degli Affari Esteri nel governo ad interim, formato dopo l'abolizione della monarchia in Iran.In seguito alla sua deposizione, Banisadr trovò rifugio in Francia, dove trascorse il resto della sua vita.

