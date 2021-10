https://it.sputniknews.com/20211009/migranti-sassoli-sul-muro-no-a-fortezza-ue-contro-chi-scappa-da-guerra-fame-e-dittature-13237792.html

"L'Unione non può diventare una fortezza contro la povera gente che scappa per la guerra, la fame o da regimi infami". Lo ha dichiarato, in un'intervista a Repubblica, il presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli, in merito alla richiesta di dodici Stati membri di finanziare la costruzione di una barriera anti-migranti lungo i confini dell'UE."Sarebbe smentire la nostra storia, la nostra identità di terra libera, di società aperta, accogliente", afferma Sassoli, lanciando l'allarme sul "degrado morale" che attraversa l'Europa e mette a rischio i principi e i valori democratici su cui si fonda l'UE.Per Sassoli, la prospettiva di una fortezza blindata rischia di marginalizzare l'UE, l'unica soluzione è una politica comune europea per regolare i flussi migratori e tutelare il diritto d'asilo.Con una lettera inviata venerdì lettera alla Commissione europea e alla presidenza del Consiglio UE, dodici Stati dell'Unione Europea hanno chiesto a Bruxelles di introdurre nuovi strumenti per proteggere le frontiere esterne di fronte ai flussi migratori, anche col finanziamento comunitario di recinzioni e muri.La richiesta proviene da Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.La questione relativa all'eventuale rafforzamento dei confini esterni dell'Unione sarà discussa nel corso della prossima riunione dei ministri dell'Interno dei 27 stati membri in programma a Lussemburgo.

