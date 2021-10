https://it.sputniknews.com/20211009/mia-fair-ritorna-in-presenza-13243989.html

Dal 7 al 10 ottobre 2021, la più importante fiera italiana dedicata alla fotografia, MIA – Milan Image Art Fair - diretta da Fabio e Lorenza Castelli, ritorna... 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T16:26+0200

2021-10-09T16:26+0200

2021-10-09T16:26+0200

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/13243423_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_b201576fe6a2c44a58cd231f276d718a.jpg

“C’è una luce in fondo a questa buia notte che abbiamo vissuto. È quella di MIA Fair che ritorna, finalmente, con le visite in presenza, pronta, come sempre ha fatto nelle nove edizioni precedenti, a entusiasmare un vasto pubblico di professionisti, di collezionisti o di semplici appassionati, che da oltre un anno attendeva di restare nuovamente affascinato dal meglio che la fotografia mondiale è in grado di fornire.Prima di tutto, la decima edizione di MIA Fair trova una nuova casa: SUPERSTUDIO MAXI che sorge in una fabbrica siderurgica abbandonata a Famagosta, una zona periferica di Milano a solo 150 m dalla metro.I 7.000 m² dello spazio espositivo offrono l'opportunità di ampliare ulteriormente i campi disciplinari di MIA Fair, concentrandosi sulla ricerca e sulla trasversalità dei linguaggi artistici contemporanei, offrendo al pubblico un mosaico sullo stato attuale e sulle prospettive della fotografia.MIA Fair conferma in questo modo il proprio ruolo strategico, proponendo anno dopo anno un programma di qualità in grado di accompagnare le evoluzioni tecniche, stilistiche e di contenuto del linguaggio fotografico che meglio di qualsiasi altro sa interpretare la società di oggi.Il cuore della fiera, si presenta con un panel di 90 gallerie, sia italiane che straniere, a cui si aggiungono 50 espositori suddivisi tra editoria, design e progetti speciali.Le mutate e migliorate condizioni sanitarie, unite all’attrattività della proposta culturale, hanno infatti convinto numerosi espositori esteri provenienti da Paesi quali Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Stati Uniti, Belgio, Germania, Slovenia, Grecia, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Ungheria, a tornare a Milano per mostrare quanto di meglio l’universo della fotografia è in grado di proporre.Per il decimo anno consecutivo, BNL Gruppo BNP Paribas è partner di MIA Fair nel ruolo di Main Sponsor, promuovendo il Premio BNL Gruppo BNP Paribas, quello di maggior rilievo della manifestazione, assegnato da una giuria, composta da Mauro Bombacigno, Head of Engagement Bnl Gruppo BNP Paribas Italia, Fabio Castelli, Francesca Malgara, Nicola Zanella, ad artisti che prendono parte alla fiera, esponendo con le proprie gallerie di riferimento.Il riconoscimento, che vuole essere una nuova occasione per confermare l’interesse di BNL Gruppo BNP Paribas nello sviluppo della cultura e nella ricerca dell’arte contemporanea in Italia, è andato a Federica Belli (Mondovì, CN, 1998) per l’opera “The Eye” (2020), presentata dalla Galleria Valeria Bella di Milano. L’opera sarà acquisita da BNL Gruppo BNP Paribas e l’artista entrerà a far parte della collezione della banca, che a oggi conta oltre 5.000 lavori.La giuria del Premio BNL Gruppo BNP Paribas ha deciso inoltre di assegnare una menzione speciale alla fotografia UNTITLED (FLOWERS 21) di Giovanni Gastel, recentemente scomparso, rappresentato dalla fondazione a lui intitolata. Dentro la fiera c’è anche uno spazio ideato dal fotografo milanese per l’edizione 2020.Oltre alla qualità della proposta espositiva, che ogni anno porta a Milano quanto di meglio sa esprimere il mondo della fotografia, MIA Fair si è sempre contraddistinta per l’importanza e la varietà dei suoi premi, frutto di preziose collaborazioni con diverse istituzioni e partner culturali.In aggiunta al Premio promosso dal BNL Gruppo BNP Paribas, a MIA Fair 2021 è esposta l’opera di Elena Chernyshova, vincitrice della seconda edizione del Premio G*AA Fotografia di Architettura, organizzato in partnership con lo Studio G*AA Giaquinto Architetti Associati e in collaborazione con ArtPhotò di Tiziana Bonomo, dedicato alla fotografia di architettura, per valorizzare la sua capacità di far scoprire al pubblico lo spazio, le atmosfere, i paesaggi e le trasformazioni che si vivono quotidianamente.La vincitrice, selezionata tra gli artisti candidati tramite le gallerie partecipanti, riceverà da parte dello Studio G*AA un premio acquisto. Ma per problemi di visti, di limitazioni sanitarie imposte l’artista russa non è potuta venire a Milano.Tra le novità, MIA Fair ospita la mostra dedicata alla prima edizione del Premio Esplorare Gavi - Immagini d’autore dal Piemonte, promosso dal Consorzio Tutela del Gavi, il grande vino bianco piemontese, in collaborazione con MIA Fair, con l’organizzazione e la comunicazione di The Round Table, con il patrocinio di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e con il sostegno dell’Associazione Fotografi Professionisti - AFIP International e dell’Associazione nazionale fotografi professionisti TAU Visual.Fondazione Maimeri, con il patrocinio scientifico dell’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali e Dipartimento di Studi Storici), in collaborazione con MIA Fair e con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti – TAU Visual, promuove la prima edizione del Premio PUNCTUM – Sinestesie Cromatiche, indirizzato a fotografi professionisti e amatoriali che vogliano interrogarsi sul rapporto tra fotografia e colore. I lavori dei 10 fotografi vincitori verranno presentati in una mostra nella prossima edizione di MIA Fair.Nuova è la collaborazione con il Museo delle Culture di Lugano (MUSEC), che si è concretizzata con la mostra Artificial Japan. Fotografie della Scuola di Yokohama. 1860-1910 che presenta una selezione di opere di straordinaria bellezza della Collezione di fotografie della Fondazione "Ada Ceschin e Rosanna Pilone" di Zurigo.Tra le tante piacevoli sorprese di MIA Fair sono anche presenti due nuove sezioni­.La prima è MIDA - Milan Image Design Art, dedicata a progetti che creano un dialogo tra la fotografia e il design e conta 11 espositori.Al suo interno si trova Parallel, una mostra curata da Mosca&Partners, di Valerio Castelli e Caterina Mosca, con una selezione di oggetti ideati da designer internazionali contemporanei, edizioni limitate, art-design, progetti di ricerca innovativi che ragionano in termini di sostenibilità ambientale, e artigiani che producono piccole serie di altissima qualità, che si rapportano con lavori di fotografia. Tra gli espositori già confermati Emmanuel Babled (Glass Design + Photo Project) con Valentina Zanobelli (Photography) Michele De Lucchi (design) con Tom Vack (fotografia), Mario Trimarchi (design) con Santi Caleca (fotografia).A questa, si affiancano altre due rassegne: la prima, allestita nello stand di Nicola Quadri (Milano) / Paul Jackson Gallery (Stoccolma, Svezia), curata da Sofia Rudling, presenta un focus sul design e la fotografia scandinavi, con opere di Tuija Lindström, Åke E:son Lindman, Adam Karls Johansson, Tobias Regell, Ewa-Marie Rundquist, Felix Odell, Denise Grünstein, Maria Friberg, Christer Strömholm, Anders Petersen, Lisen Stibeck, Nathalia Edenmont, Inka & Niklas, Julia Peirone, Martina Hoogland Ivanow, autori che sottolineano il gioco dei contrasti nei gusti e negli stili che ha segnato il design della scuola nordica del XX secolo.Dopo il successo del 2019, ritorna Beyond Photography, il format che si pone come obiettivo quello di sottolineare cosa vuol dire oggi ‘fotografia’ soprattutto in rapporto al mondo dell’arte contemporanea.Al suo interno, la nuova sezione Beyond Photography – Dialogue, curata da Domenico de Chirico, è riservata alle gallerie con un’attività focalizzata sulla promozione di artisti internazionali, il cui progetto espositivo - pensato ad hoc - è volto alla creazione di un dialogo stimolante tra una proposta fotografica in primis e una il cui medium espressivo indagato si manifesti attraverso forme alternative di ricerca artistica tra cui: scultura, installazione, pittura e video.In questa prospettiva, Beyond Photography si configura come un luogo privilegiato di incontro che colloca al centro la Fotografia in “dialogo” con gli altri linguaggi di arte contemporanea.Le gallerie partecipanti sono: BIANCHIZARDIN (Milano), KUK Gallery (Colonia, Germania), Marignana Arte (Venezia), Michela Rizzo (Venezia), Sharevolution C.A. (Genova), Photo&Contemporary (Torino), Rhomi Martens and Flurin Bisig (Anversa, Belgio), Manuel Zoia (Milano).La decima edizione di MIA Fair sarà l’occasione per presentare, nello stand dell’Università Vita-Salute San Raffaele, con il supporto di Rhea Vendors Group e Gruppo DEDEM, il progetto di NeuroEstetica Fotografica NEFFIE, che apre al contempo la strada del ridisegno industriale di altre tecnologie della quotidianità e dialoga concettualmente con la macchina limited edition di Rhea, concepita per far vivere un’abitudine quotidiana come quella di prendere un caffè come una esperienza visiva e multisensoriale, in questo caso legata all’arte contemporanea. La macchina limited edition che Rhea porta a MIA, realizzata insieme alla fotografa Simona Ghizzoni, unisce la sensazione di bere un caffè o semplicemente dell’acqua, a un viaggio nella fotografia e trasforma la macchina stessa in una mostra fotografica.Tra gli incontri più apprezzati del programma culturale si riconferma il format Collezione per due, in cui la giornalista Sabrina Donadel intervisterà coppie di collezionisti unite, sia dall’amore sia dalla comune passione per la fotografia. Quest’anno saranno: Ernesto e Claudio Esposito, Teresa Fasano e Michele Bonuomo, Lucia Bonanni e Mauro Del Rio.Il programma culturale ospita anche la presentazione di What is Europe to you? il progetto fotografico di Lisa Borgiani, curato da Gigliola Foschi e realizzato in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e con il patrocinio del Municipio 6 del Comune di Milano, che è stato esposto alla ex Fornace Gola (Alzaia Naviglio Pavese, 16 - Milano) dal 22 settembre fino al 4 ottobre 2021. In questo appuntamento si parlerà di Europa a 360° sia dal punto di vista sociale sia culturale, insieme a Gigliola Foschi, Maurizio Molinari, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e Pio Tarantini, critico.

