Mediterraneo, Minniti: "Il futuro dell'UE dipende dall'Africa"

Mediterraneo, Minniti: "Il futuro dell'UE dipende dall'Africa"

L'ex ministro dell'Interno avverte che l'interesse dell'Italia e dell'Europa dipende dalle relazioni con l'Africa, in vista di una crescente importanza del... 09.10.2021, Sputnik Italia

"Il futuro dell'Europa nei prossimi 20 anni dipenderà dall'Africa". Questo il monito del presidente della Fondazione Med-Or di Leonardo, Marco Minniti, nell'intervento durante la cerimonia di consegna di tre borse di studio agli studenti della Mohammed VI Polytechnic University of Rabat, tenuta alla presenza del ministro degli Esteri Luigi di Maio.L'ex ministro dell'Interno sottolinea, inoltre, che "la cultura, la formazione, la storia e le religioni, possono diventare non un punto di separazione e rottura, ma un punto d'unione. È questa la scommessa che stiamo facendo noi e quello che dobbiamo continuare a fare".Il legame fra Africa e Europa va rinsaldato nella prospettiva di una sempre maggiore importanza dell'area mediterranea nello scacchiare internazionale. Il presidente della Fondazione Med-Or torna infatti a ribadire che "i prossimi anni saranno segnati da due punti di riferimento: uno sarà il Pacifico e l'altro sarà il Mediterraneo. Il Pacifico, perché è il punto di congiunzione tra il continente americano e quello asiatico. Il Mediterraneo, perché è il punto di congiunzione tra l'Europa e il continente africano".Le tre borse di studio sono state assegnate a giovani di nazionalità marocchina, nell'ambito di un progetto di collaborazione interuniversitaria sviluppato con la fondazione Med-Or di Leonardo e la Mohammed VI Polytechnic University. Oltre al ministro degli Esteri, alla cerimonia di consegna erano presenti l’ambasciatore del Marocco in Italia Youssef Balla con i vertici Luiss: il presidente Vincenzo Boccia, la vicepresidente Paola Severino, il rettore Andrea Prencipe e il direttore Generale Giovanni LoStorto.

