https://it.sputniknews.com/20211009/lega-renzi-quello-che-ha-dovuto-subire-morisi-e-una-schifezza-13240124.html

Lega, Renzi: "Quello che ha dovuto subire Morisi è una schifezza"

Lega, Renzi: "Quello che ha dovuto subire Morisi è una schifezza"

Durissimo il commento del leader di Italia viva sulla bufera mediatica che ha travolto l'ex spin doctor della Lega: "Sono stato vittima della Bestia, ma questa... 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T13:36+0200

2021-10-09T13:36+0200

2021-10-09T13:36+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/837/47/8374728_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_baa38dcf9a13c8485fbeee773bf89b7b.jpg

"Ciò che ha dovuto subire Morisi in questi giorni è una schifezza". Così Matteo Renzi interviene sullo scandalo che ha travolto l'ex spin doctor della Lega, sul suo blog E-News.Il leader di Italia viva corre in difesa del capo della cosiddetta 'Bestia' pur essendo stato "vittima della Bestia leghista in molte circostanze". Nonostante ciò, reputa "vergognoso il modo con il quale la vicenda Morisi è stata spiattellata sui giornali".Poi invita i media ad una riflessione su come "garantire e difendere il diritto alla riservatezza dei cittadini".In un precedente commento a caldo sul caso Morisi, Renzi aveva invitato a non spargere odio sui social, nel rispetto della "persona umana e della civiltà politica".

zara tustra ivdp.it/8055-2/

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia