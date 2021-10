https://it.sputniknews.com/20211009/le-piogge-fanno-partire-la-stagione-dei-funghi-le-10-regole-da-seguire-per-non-avvelenarsi-13245593.html

Le piogge fanno partire la stagione dei funghi: le 10 regole da seguire per non avvelenarsi

E' iniziata la raccolta dei funghi: le regole che ogni cacciatore di funghi deve seguire per non correre rischi

2021-10-09T23:38+0200

Le intense piogge autunnali, dopo il lungo periodo di siccità, danno inizio alla stagione dei funghi. Nei boschi italiani scatta la corsa a finferli, trombette, chiodini e porcini. La situazione, però, non è omogenea ma a macchia di leopardo. Coldiretti prevede una raccolta migliore negli Appennini e in alcune zone del Nord. Le condizioni ottimali per nascita di porcini, chiodini, finferli e altre varietà sono date da terreni umidi, piogge non torrenziali, sole e temperature di 18-20 gradi all'interno del bosco. L'attività di ricerca non è solo hobbistica ma rappresenta una un’importante integrazione di reddito nelle aree boschive interne per migliaia di “professionisti” impegnati a rifornire negozi e ristoranti di prodotti tipici locali, con effetti positivi sugli afflussi turistici.Il decalogo del cacciatore di funghiGli aspiranti cacciatori di funghi devono evitare le improvvisazioni e seguire importanti regole relative al rispetto di norme e vincoli territoriali oltre a conoscere bene le caratteristiche dei funghi commestibili per distinguerli da quelli tossici. In caso di incertezza conviene rivolgersi alle specifiche associazioni. Inoltre non si deve dimenticare che la racconta deve avvenire sempre mediante cestini di vimini, evitando le buste di plastica. Ecco il decalogo del raccoglitore di funghi preparato da Coldiretti:

