https://it.sputniknews.com/20211009/lallarme-di-cgia-302-mila-partite-iva-chiuse-in-un-anno-e-mezzo-per-il-covid-19-13240318.html

L'allarme di CGIA: 302 mila Partite Iva chiuse in un anno e mezzo per il Covid-19

L'allarme di CGIA: 302 mila Partite Iva chiuse in un anno e mezzo per il Covid-19

I lavoratori autonomi sono diminuiti del 5,8%, mentre i lavoratori dipendenti dello 0,5%. 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T14:07+0200

2021-10-09T14:07+0200

2021-10-09T14:07+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9747865_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3438b6c7a6b8bc5fca703578335dce52.jpg

Il mondo della Partite Iva ha pagato a duro prezzo la pandemia di Covid-19. Dal febbraio 2020 ci sono 302 mila lavoratori autonomi in meno. A lanciare l'allarme in una nota è l'Ufficio Studi della Cgia Mestre.Mentre le Partite Iva si sono ridotte del 5,8%, i lavoratori dipendenti sono diminuiti di 89 mila unità, un calo pari allo 0,5%. In termini assoluti, i primi sono scesi sotto la soglia dei 5 milioni (precisamente 4.936.000), i secondi hanno toccato quota 17.847.000.CGIA individua le cause della moria nell'effetto congiunto delle limitazioni imposte dalle misure anti-Covid, del crollo della domanda di beni di consumo e del boom dell'e-commerce, oltre ai tradizionali problemi che gravano sulle piccole e medie imprese, come il carico fiscale e burocratico.Inoltre, ritiene che sia necessario coinvolgere il Ministero dell’Istruzione per portare più impresa nelle scuole.

nanny walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

nanny walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia