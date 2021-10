https://it.sputniknews.com/20211009/ita-lazzerini-individuati-advisor-per-trovare-partner-strategico-entro-giugno-13246110.html

Ita, Lazzerini: individuati advisor per trovare partner strategico entro giugno

Ita, Lazzerini: individuati advisor per trovare partner strategico entro giugno

Saranno annunciati il 15 ottobre il giorno in cui Ita decollerà. Alleanza stabile entro giugno per la ripresa del traffico con l'inizio dell'estate. 09.10.2021, Sputnik Italia

L'ad di Ita, Fabio Lazzerini, ha fatto sapere che per individuare un partner strategico inizierà "il processo con l'advisor esterno in modalità tipica internazionale di M&A a partire dal 16 ottobre". Gli advisor "li abbiamo individuati e verranno annunciati il 15", il giorno di partenza della Newco.I vertici di Ita intendono chiudere l'alleanza entro giugno del prossimo anno per poter avere "una collaborazione forte" alla ripresa del traffico con l'inizio dell'estate. Riguardo la gara per il brand, l'ad conferma il disaccordo di Ita sul valore iniziale dell'asta fissato a 290 milioni. L'hub di ita sarà Fiumicino, ha concluso Lazzerini, mentre Linate è "strategica". L'obiettivo è quello di collegarla "il più possibile", mentre "nel nostro piano Malpensa in questo momento ha solo New York" che è comunque "un volo importante" e "giornaliero".

