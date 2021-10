https://it.sputniknews.com/20211009/intervista-a-fiorenzo-galli-direttore-del-museo-nazionale-della-scienza-e-della-tecnologia---video-13238712.html

Intervista a Fiorenzo Galli, Direttore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia - Video

Intervista a Fiorenzo Galli, Direttore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia - Video

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, nato nel 1953, è oggi uno dei più grandi musei tecnico-scientifici d'Europa. Immerso nei chiostri di un monastero... 09.10.2021, Sputnik Italia

Vi si trovano centinaia di oggetti straordinari, come treni a vapore, il catamarano AC72 Luna Rossa, il brigantino goletta Ebe, il ponte di comando del transatlantico Conte Biancamano e il lanciatore spaziale Vega, nonchè il Sottomarino Enrico Toti (visitabile anche dall’interno).Nel 2019, poco prima della pandemia, erano state inaugurate le Nuove Gallerie, la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci. Un percorso scenografico tra 170 modelli storici, opere d’arte, volumi antichi e installazioni, per raccontare la figura e l’opera di Leonardo ingegnere, umanista e investigatore della natura.Per questa occasione, Sputnik Italia ha parlato con Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, in carica da 20 anni.Abbiamo parlato di come il Museo abbia vissuto tempi difficili durante la chiusura, di cosa c’è in serbo per gli spettatori, di quale è stato il maggior impegno e di cosa vedranno i visitatori, che accorrono con entusiasmo, dopo un lungo periodo di distacco a causa dalla situazione epidemiologica.

