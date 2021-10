https://it.sputniknews.com/20211009/india-voli-cancellati-ristoranti-e-strade-allagate-a-causa-delle-forti-piogge---video-13239635.html

India: voli cancellati, ristoranti e strade allagate a causa delle forti piogge - Video

In pochissime ore si sono riversati sulle pianure indiane diversi centimetri di acqua piovana, che hanno causato forti inondazioni in diverse zone del Paese. 09.10.2021, Sputnik Italia

La città indiana di Hyderabad, nello stato di Telangana, è rimasta completamente bloccata venerdì sera, dopo che le forti piogge hanno provocato massicce e improvvise inondazioni.Stando ai funzionari locali, due persone sarebbero scomparse dalla regione di Vanasthalipuram a Hyderabad dopo essere state spazzate via dalle forti correnti nelle zone basse.Al momento, è in corso un'operazione di ricerca da parte delle squadre di soccorso per trovare le persone scomparse.A Hyderabad, in poche ore, sono caduti oltre 10cm di pioggia, a seguito della quale diverse aree basse sono state allagate, con l'acqua piovana che è entrata nelle case delle persone.Diversi voli sono stati cancellati anche a causa del maltempo, con i passeggeri che sono rimasti bloccati per ore.In particolare, è stato pubblicato un video di un ristorante allagato, in cui i clienti sono seduti mentre l'acqua gli arriva fino alle caviglie.In un'altra sequenza filmata si vede invece una moto incastrata in una fogna e un minivan trascinato via dalle forti correnti.

