https://it.sputniknews.com/20211009/in-calo-le-vaccinazioni-per-bambini-e-adolescenti-forse-a-causa-della-pandemia-di-coronavirus-13236224.html

In calo le vaccinazioni per bambini e adolescenti, forse a causa della pandemia di coronavirus

In calo le vaccinazioni per bambini e adolescenti, forse a causa della pandemia di coronavirus

Scendono sotto i livelli dell’immunità di gregge le coperture per diverse patologie, tra cui la polio e il morbillo per i minori di tre anni. 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T09:34+0200

2021-10-09T09:34+0200

2021-10-09T10:06+0200

vaccino

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/12399798_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_b33b5539e2e3aa695575c166945a3150.jpg

Il ministero della Salute ha diffuso i dati delle coperture vaccinali per la fascia pediatrica e adolescenziale per il 2020: si registra un calo delle immunizzazioni, che fa scendere la copertura della popolazione sotto i livelli dell’immunità di gregge. Una riduzione, forse, legata alla pandemia di coronavirus che ha paralizzato il Paese lo scorso anno.I bambini entro i tre anniI dati diffusi dal ministero della Salute indicano la copertura nazionale a 24 mesi, quindi è relativa ai bambini nati nel 2018.In questa fascia, la vaccinazione contro la polio è scesa al 94,02% di copertura, quasi un punto in meno del 2019. La vaccinazione anti-polio si prende a esempio per le immunizzazioni contenute nel cosiddetto vaccino esavalente.Questo dato porta con sé anche un altro elemento di allarme: le Regioni con il 95% di immunizzazione, la percentuale valutata per l’immunità di gruppo, sono nove, rispetto alle 14 del 2019. Si tratta di Valle d'Aosta, PA Trento, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Sardegna.Peggiora anche la copertura per il morbillo, 91,79% nel 2020, -2,7% su base annua. In questo caso, soltanto tre Regioni superano il 95% e quattro sono al di sotto del 90%: la migliore è la Toscana, con il 95,67%, la peggiore la Basilicata, con il 43,43%.A scendere sono anche le immunizzazioni per varicella (-1,14%) e meningococco B (-2,68%).Soltanto tre Regioni hanno l’immunità di gregge nel 2020Lo scorso anno, soltanto Lazio, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento hanno raggiunto la copertura superiore al 95% raccomandata dall'OMS.I vaccini in età scolarePer le vaccinazioni eseguite entro gli otto anni, al contrario del trend per la fascia prescolare, si registra un aumento dello 0,96% per quanto riguarda il morbillo (la seconda dose), raggiungendo l'88,54%.Sul dato delle coperture per le vaccinazioni effettuate nell'adolescenza, la rilevazione è stata fatta su due coorti: i sedicenni (coorte 2004) e i diciottenni (coorte 2002).Calano le quinte dosi dell'anti-difterica, nei sedicenni diminuisce -8,38%, mentre l'antimorbillo (seconda dose) cresce lievemente (+0,19% per un totale di 89,81% di immunizzati).Questa seconda dose di morbillo cresce anche per i 18enni, +3,34%.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

vaccino, vaccinazione in italia