https://it.sputniknews.com/20211009/gp-di-turchia-2021-la-pole-e-di-hamilton-ma-partira-11-in-prima-fila-bottas-e-verstappen-13232265.html

Gp di Turchia 2021: la pole è di Hamilton, ma partirà 11°, in prima fila Bottas e Verstappen

Gp di Turchia 2021: la pole è di Hamilton, ma partirà 11°, in prima fila Bottas e Verstappen

Sul circuito dell'Istanbul Park si sono svolte le qualifiche del gp di Turchia, sedicesima prova del mondiale di Formula 1 2021.

2021-10-09T15:00+0200

2021-10-09T15:00+0200

2021-10-09T15:23+0200

automobilismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/13232341_0:138:3337:2015_1920x0_80_0_0_1cbf3748508abaf61f8a8333a934df70.jpg

Lewis Hamilton verrà però retrocesso di dieci posizioni per il cambio dell’unità endotermica della power unit effettuato sulla sua monoposto alla vigilia del weekend di gara.In prima fila partiranno quindi Bottas dalla prima casella e Verstappen dalla seconda.All'ultimo tentativo, il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc fa registrare il quarto tempo e partirà dalla seconda fila insieme al francese Gasly su Alpha Tauri.L'altro ferrarista Carlos Sainz ha fatto registrare il 15° tempo, ma partirà dall'ultima posizione per il cambio della power unit.La lotta per il mondialeA cinque gare dal termine del campionato, la lotta per il titolo mondiale è un testa a testa fra Lewis Hamilton su Mercedes e Max Verstappen su Redbull. Il pilota britannico guida la classifica generale con 246,5 punti, due in più dell'olandese, secondo a 244,5.La GaraIl Gran Premio di Turchia 2021, sedicesima prova della stagione 2021 del mondiale di Formula 1, prenderà il via alle 14 di domenica 10 ottobre. I piloti dovranno percorrere 58 giri del circuito dell'Istanbul Park, che ha uno sviluppo di 5.338 metri.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

automobilismo