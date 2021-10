https://it.sputniknews.com/20211009/gli-usa-accetteranno-i-vaccini-anti-covid-approvati-dalloms-per-i-viaggiatori-internazionali-13235992.html

Gli USA accetteranno i vaccini anti-Covid approvati dall'OMS per i viaggiatori internazionali

Gli USA accetteranno i vaccini anti-Covid approvati dall'OMS per i viaggiatori internazionali

Tra i vaccini che saranno approvati figurano anche i due maggiori sieri cinesi: BiBP di Sinopharm e CoronaVac di SinoVac. 09.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-09T11:14+0200

2021-10-09T11:14+0200

2021-10-09T11:14+0200

mondo

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/12814343_0:128:3413:2048_1920x0_80_0_0_b0a0f43b8acf43579dd0a053d6e7fcd1.jpg

Il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e l'agenzia nazionale per la salute pubblica degli Stati Uniti hanno dichiarato venerdì che inizieranno ad accettare tutti i vaccini COVID-19 approvati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'uso di emergenza.Al momento, l'OMS ha approvato sei vaccini per uso di emergenza: tre di essi sono già in uso negli Stati Uniti, ovvero il vaccino di Pfizer-BioNTech, il vaccino di Moderna e il vaccino Janssen di Johnson & Johnson.La modifica della regolamentazione includerà ora anche il normale vaccino Oxford-AstraZeneca, nonché la formulazione specifica utilizzata dall'India's Serum Institute, noto con il nome di CoviShield.Sono poi inclusi anche i due vaccini più diffusi in Cina, il vaccino BiBP di Sinopharm e il vaccino CoronaVac di SinoVac.Cosa cambierà con la nuova regolamentazioneLa modifica della normativa americana comporta che i visitatori internazionali che sono stati vaccinati con sieri non disponibili negli Stati Uniti, ma riconosciuti dall'OMS saranno ora riconosciuti come vaccinati contro il virus SARS-CoV-2.Ciò aprirà i viaggi negli Stati Uniti e l'ingresso in luoghi che richiedono di comprovare la vaccinazione, che è stata richiesta in diverse città degli Stati Uniti e implementata in diverse altre.L'approvazione dello Sputnik VUn portavoce dell'OMS ha detto venerdì che l'agenzia sanitaria internazionale era "vicina" all'approvazione del vaccino Sputnik V, prodotto dall'Istituto russo Gamaleya.Il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko ha dichiarato la scorsa settimana che sono rimaste da espletare soltanto alcune formalità amministrative.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa