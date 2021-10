https://it.sputniknews.com/20211009/furto-a-venezia-rubato-il-tricolore-olimpico-di-dana-mogurean-era-un-dono-di-mattarella-13242047.html

Furto a Venezia, rubato il tricolore olimpico di Dana Mogurean: era un dono di Mattarella

Furto a Venezia, rubato il tricolore olimpico di Dana Mogurean: era un dono di Mattarella

La madre della giovane atleta ha lanciato un appello all'autore del furto per riottenere la bandiera consegnatagli da Sergio Mattarella. 09.10.2021, Sputnik Italia

A Venezia è stata rubata la bandiera tricolore che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva donato a Daniela Mogurean, medaglia di bronzo con la squadra delle Farfalle alle Olimpiadi di Tokyo nella specialità della ginnastica ritmica.Il drappo le era stato consegnato dal capo dello Stato durante la cerimonia di consegna del tricolore ai due portabandiera come dono inaugurale e di in bocca al lupo per le gare da affrontare.La giovane si è vista sottrarre la bandiera, che considerava alla stregua di una seconda medaglia e che era stata appesa il 10 agosto scorso, al ritorno dalle Olimpiadi, davanti al portone della sua casa a Venezia, a Dorsoduro 3488.Il furto del drappo è stato denunciato dalla mamma di Daniela, Silvia Ostab, che fino alla mattina prima lo aveva visto regolarmente davanti all'ingresso del palazzo.Potrebbe averlo portato via, buttato o addirittura strappato, qualcuno che probabilmente proveniente da Campo Santa Margherita, zona finita in questi giorni al centro di proteste per la movida e le intemperanze fino a notte fonda.

marco paradigma Restituite la bandiera e portate via Mattarella. Il popolo italico vi ringrazierà. 1

