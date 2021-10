https://it.sputniknews.com/20211009/fanpage-meloni-nostalgici-del-fascismo-non-ci-servono-sono-utili-idioti-della-sinistra-13241775.html

Fanpage, Meloni: "Nostalgici del fascismo non ci servono, sono utili idioti della sinistra"

Fanpage, Meloni: "Nostalgici del fascismo non ci servono, sono utili idioti della sinistra"

La leader di FdI torna sull'inchiesta di Fanpage, rilanciata da PiazzaPulita, che porta alla luce i rapporti di Carlo Fidanza, capodelegazione del partito... 09.10.2021, Sputnik Italia

"Nel dna di Fratelli d’Italia non ci sono nostalgie fasciste, razziste, antisemite". Giorgia Meloni respinge con forza, in un'intervista al Corriere della Sera, le polemiche seguite all'inchiesta di Fanpage sui rapporti tra il suo partito ed esponenti della destra neofascista e neonazista, ribadendo il rifiuto per "ogni regime, passato, presente e futuro".La Meloni assicura che il partito ha sempre agito con la massima severità, anche con circolari ad hoc, nei confronti di "ogni rappresentazione folkloristica e imbecille". Piuttosto "i nostalgici del fascismo non ci servono - puntualizza - sono solo utili idioti della sinistra, che li usa per mobilitare il proprio elettorato".L'inchiesta di Fanpage ha travolto il capo delegazione di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, poi sospeso dal partito per i suoi rapporti con personaggi dell'estrema destra milanese, emersi nei dieci minuti di video mandati in onda da PiazzaPulita a due giorni dalle elezioni amministrative. L'indagine riguarda anche presunti finanziamenti regolari ricevuti da imprenditori per finanziare la campagna elettorale per le comunali di Milano.

