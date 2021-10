https://it.sputniknews.com/20211009/droga-in-posti-strani-ad-hong-kong-trovati-180kg-di-meth-in-pannelli-solari-arrivati-dal-messico-13232897.html

Droga in posti strani, ad Hong Kong trovati 180kg di Meth in pannelli solari arrivati dal Messico

I funzionari della dogana di Hong Kong hanno trovato 180 chili di Crystal meth nascosti in pannelli solari arrivati dal Messico, riferisce il giornale South... 09.10.2021, Sputnik Italia

Le sostanze stupefacenti erano impacchettate in sacchetti da 4 kg ciascuno, nascosti all'interno dei pannelli solari. La massa cumulativa delle sostanze ammonta a 180 chili. Come osservato dal South China Morning Post, molto probabilmente il carico sarebbe stato inviato successivamente in Australia o Nuova Zelanda.Meno di un mese fa, i funzionari doganali di Hong Kong avevano rintracciato un carico di metanfetamina liquida, spacciata per l'olio di cocco. Anche in questo caso, le sostanze stupefacenti, per un valore di 150 milioni di dollari di Hong Kong (19,2 milioni di dollari statunitensi), erano arrivate dal Messico.

